Що чекає на Зінченка після відходу з Арсеналу

Олександр Зінченко на тренуванні "Арсеналу". Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Арсенал" завершить сезон 2024/25 без трофеїв та готовий влаштувати масштабну перебудову складу. Новий спортивний директор лондонського клубу Андреа Берта вже отримав завдання на літнє трансферне вікно, і однією з головних тем стало питання кадрових змін.

Особлива увага в Лондоні прикута до долі Олександра Зінченка, повідомляє BBC.

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Український захисник опинився серед тих, кого виставлено на трансфер. Англійський клуб більше не розраховує на Олександра Зінченка як на основного гравця й готовий вислухати пропозиції. Футболіст хоче залишитися в топчемпіонаті, але "Арсенал" відкритий для переговорів як із клубами АПЛ, так і з командами з-за кордону.

Олександр Зінченко в матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/David Klein

Трансферні амбіції "Арсеналу"

Що стосується трансферних цілей, "Арсенал" мріє про підписання нападника Александера Ісака, але "Ньюкасл" вимагає 150 млн євро. Як більш доступні варіанти розглядаються Дьокереш та Шешко. У півзахисті пріоритетом залишається підписання Мартіна Субіменді, а також посилення позицій лівого вінгера та резервного воротаря.

Паралельно "Арсенал" планує позбутися гравців, які не вписуються в плани Артети. Клуб розраховує продати не тільки Зінченка, а й Тірні, Троссара, Жезуса, а також остаточно розлучитися з Таварешем, Локонга та Вієйрою. У пріоритеті також продовження контрактів із Букайо Сака, Льюїсом-Скеллі та Нванері.

Лондонський клуб сподівається, що ці зміни допоможуть Артете повернути команду в боротьбу за титули та знову піднятися на вершину англійського футболу.

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