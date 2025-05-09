МЮ готовий продати лідера за 135 млн євро — у клубу є пропозиція

МЮ продасть лідера за 135 млн євро — про кого йдеться
"Манчестер Юнайтед" може розлучитися з одним зі своїх ключових футболістів. Англійський клуб може заробити великі гроші на цьому трансфері.
Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, саудівський клуб "Аль-Хілаль" готовий заплатити за гравця "МЮ" 135 мільйонів євро.
Сезон 2024/2025 вийшов неоднозначним для "Манчестер Юнайтед". Команда Рубена Аморіма провалила виступ у Прем'єр-лізі, але вийшла у фінал Ліги Європи. Влітку "червоні дияволи" будуть активно працювати на трансферному ринку. Причому клуб збирається не тільки купувати, а й продавати гравців.
"МЮ" відпустить лідера
"Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії вже давно проявляє інтерес до капітана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Перші спроби підписати португальця клуб робив два роки тому, а потім повторив їх рік потому. Тепер саудівці готові зробити 30-річного півзахисника центральною фігурою свого проєкту та пропонують не тільки величезний трансферний бюджет, а й рекордну зарплату для самого гравця.
Однак найважливіша роль у цій ситуації залишається за "Манчестер Юнайтед". Тренер команди Рубен Аморім вважає Бруну абсолютно незамінним і наполягає на його збереженні. Проте "Аль-Хілаль" має намір продовжити переговори, виходячи на представників футболіста, і подивитися, чи вдасться схилити англійський клуб до угоди.
У нинішньому сезоні Бруну Фернандеш зіграв за "МЮ" 51 матч у всіх турнірах. Півзахисник забив 19 голів та зробив 15 результативних передач.
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