МЮ готовий продати лідера за 135 млн євро — у клубу є пропозиція

Футболісти "Манчестер Юнайтед" під час матчу. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

"Манчестер Юнайтед" може розлучитися з одним зі своїх ключових футболістів. Англійський клуб може заробити великі гроші на цьому трансфері.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, саудівський клуб "Аль-Хілаль" готовий заплатити за гравця "МЮ" 135 мільйонів євро.

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Сезон 2024/2025 вийшов неоднозначним для "Манчестер Юнайтед". Команда Рубена Аморіма провалила виступ у Прем'єр-лізі, але вийшла у фінал Ліги Європи. Влітку "червоні дияволи" будуть активно працювати на трансферному ринку. Причому клуб збирається не тільки купувати, а й продавати гравців.

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"МЮ" відпустить лідера

"Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії вже давно проявляє інтерес до капітана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Перші спроби підписати португальця клуб робив два роки тому, а потім повторив їх рік потому. Тепер саудівці готові зробити 30-річного півзахисника центральною фігурою свого проєкту та пропонують не тільки величезний трансферний бюджет, а й рекордну зарплату для самого гравця.

Бруну Фернандеш святкує гол. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Однак найважливіша роль у цій ситуації залишається за "Манчестер Юнайтед". Тренер команди Рубен Аморім вважає Бруну абсолютно незамінним і наполягає на його збереженні. Проте "Аль-Хілаль" має намір продовжити переговори, виходячи на представників футболіста, і подивитися, чи вдасться схилити англійський клуб до угоди.

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У нинішньому сезоні Бруну Фернандеш зіграв за "МЮ" 51 матч у всіх турнірах. Півзахисник забив 19 голів та зробив 15 результативних передач.

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