МЮ готов продать лидера за 135 млн евро — у клуба есть предложение

Футболисты "Манчестер Юнайтед" во время матча. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

"Манчестер Юнайтед" может расстаться с одним из своих ключевых футболистов. Английский клуб может заработать большие деньги на этом трансфере.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб "Аль-Хилаль" готов заплатить за игрока "МЮ" 135 миллионов евро.

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Сезон 2024/2025 получился неоднозначным для "Манчестер Юнайтед". Команда Рубена Аморима провалила выступление в Премьер-лиге, но вышла в финал Лиги Европы. Летом "красные дьяволы" будут активно работать на трансферном рынке. Причем клуб собирается не только покупать, но и продавать игроков.

"МЮ" отпустит лидера

"Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии уже давно проявляет интерес к капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу. Первые попытки подписать португальца клуб предпринимал два года назад, а затем повторил их год спустя. Теперь саудовцы готовы сделать 30-летнего полузащитника центральной фигурой своего проекта и предлагают не только огромный трансферный бюджет, но и рекордную зарплату для самого игрока.

Бруну Фернандеш празднует гол. Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Однако важнейшая роль в этой ситуации остается за "Манчестер Юнайтед". Тренер команды Рубен Аморим считает Бруну абсолютно незаменимым и настаивает на его сохранении. Тем не менее "Аль-Хилаль" намерен продолжить переговоры, выходя на представителей футболиста, и посмотреть, удастся ли склонить английский клуб к сделке.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш сыграл за "МЮ" 51 матч по всех турнирах. Полузащитник забил 19 голов и сделал 15 результативных передач.

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