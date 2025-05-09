Что ждет Зинченко после ухода из Арсенала

Александр Зинченко на тренировке "Арсенала". Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Арсенал" завершит сезон 2024/25 без трофеев и готов устроить масштабную перестройку состава. Новый спортивный директор лондонского клуба Андреа Берта уже получил задачи на летнее трансферное окно, и одной из главных тем стал вопрос кадровых изменений.

Особое внимание в Лондоне приковано к судьбе Александра Зинченко, сообщает BBC.

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Украинский защитник оказался в числе тех, кто выставлен на трансфер. Английский клуб больше не рассчитывает на Александра Зинченко как на основного игрока и готов выслушать предложения. Футболист хочет остаться в топ-чемпионате, но "Арсенал" открыт для переговоров как с клубами АПЛ, так и с командами из-за рубежа.

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/David Klein

Трансферные амбиции "Арсенала"

Что касается трансферных целей, "Арсенал" мечтает о подписании нападающего Александера Исака, но "Ньюкасл" требует 150 млн евро. В качестве более доступных вариантов рассматриваются Дьекереш и Шешко. В полузащиту приоритетом остаётся подписание Мартина Субименди, а также усиление позиций левого вингера и резервного вратаря.

Параллельно "Арсенал" планирует избавиться от игроков, которые не вписываются в планы Артеты. Клуб рассчитывает продать не только Зинченко, но и Тирни, Троссара, Жезуса, а также окончательно расстаться с Таварешем, Локонга и Виейрой. В приоритете также продление контрактов с Букайо Сака, Льюисом-Скелли и Нванери.

Лондонский клуб надеется, что эти изменения помогут Артете вернуть команду в борьбу за титулы и снова подняться на вершину английского футбола.

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