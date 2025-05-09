Магучіх та Левченко створили історію на What Gravity Challenge

Юлія Левченко перед стрибком. Фото: скріншот YouTube

У Досі відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок на турнірі What Gravity Challenge. Україну на цьому престижному старті представляли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які боролися з сильними суперницями з Європи та Австралії.

Магучіх підходила до турніру на тлі блискучих перемог на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї. Левченко ж двічі зупинялася за крок від медалей, але в Шанхаї показала найкращий результат сезону — 1.91 м, нагадує "Суспільне Спорт".

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Юлія Левченко підійшла до цього турніру з надією на п'єдестал. Серед інших причин — австралійка Нікола Оліслагерс не брала участі у змаганні. На старті турніру в Досі обидві українські спортсменки впевнено подолали перші висоти. Левченко брала всі планки з першої спроби, а Магучіх почала з 1.90 м, як і фаворитка Елеанор Паттерсон. На позначці 1.94 м Левченко встановила особистий рекорд сезону.

Вид на арену в Досі. Фото: скріншот YouTube

Вирішальний момент турніру

На висоті 1.96 м Левченко зробила дві невдалі спроби та перенесла останню на 1.98 м, де боротьба розгорнулася між чотирма спортсменками. Через помилку організаторів Магучіх спочатку стрибнула 1.96 м замість 1.98 м, але потім упевнено подолала позначку 2.00 м та забезпечила собі золото.

Ярослава Магучіх на турнірі. Фото: скріншот YouTube

У статусі чемпіонки Магучіх замовила висоту 2.02 м і взяла її з першої спроби, встановивши найкращий результат сезону у світі. "Я дуже задоволена своєю формою і тим, як складається сезон. Хочу продовжувати радувати вболівальників і покращувати результати", — зазначила Ярослава.

"Бронза" Левченко та підсумок змагань

Левченко стала бронзовою призеркою турніру, вперше піднявшись на п'єдестал міжнародних стартів у сезоні. Польська спортсменка Марія Жодзік, яка випередила Юлію, у підсумку не потрапила до підсумкового протоколу через технічну помилку.

Розбіг Юлії Левченко. Фото: скріншот YouTube

Попереду в українських легкоатлеток нові етапи та серйозні випробування, але виступ у Досі показав, що обидві спортсменки готові боротися за найвищі нагороди.

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