Ярмоленко сильно разозлился во время матча Динамо — что стало причиной

Андрей Ярмоленко перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло матч 28-го тура УПЛ против "Полесья" на выезде. Поединок закончился со счетом 0:0, что стало неожиданным результатом для команды Александра Шовковского.

"Динамо" не сумело одержать важную победу на пути к чемпионскому титулу, оставив интригу в борьбе за золотые медали, напоминает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На протяжении всего матча киевляне владели инициативой, но не смогли реализовать моменты, что вызвало заметное разочарование как на поле, так и на скамейке запасных. Один из ключевых эпизодов произошёл на 75-й минуте, когда тренер решил освежить атаку, заменив Андрея Ярмоленко. Этот шаг стал отправной точкой для резонансного инцидента.

Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко вышел из себя во время матча

После замены одного из лидеров "Динамо" показалось, что Ярмоленко спокойно принял решение Шовковского. Андрей пожал тренеру руку, но спустя несколько секунд дал волю эмоциям. Вингер начал кричать и активно жестикулировать, чем удивил скамейку и болельщиков. Причины вспышки остаются не до конца ясными, однако известно, что несколькими минутами ранее Владислав Ванат не сумел отдать опасный пас, что могло дополнительно разозлить капитана.

Андрей Ярмоленко после замены. Фото: скриншот YouTube

Поведение Ярмоленко — тревожный сигнал для "Динамо", учитывая напряженную концовку сезона. В текущем чемпионате Андрей провёл 19 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Несмотря на равный счет, "Динамо" продолжает лидировать в таблице, но "Александрия" все еще сохраняет шансы навязать борьбу. Теперь каждое очко на вес золота, и потеря даже двух пунктов может дорого обойтись в финале сезона.

Напомним, у Романа Яремчука появились новые варианты для продолжения карьеры.

Виктор Цыганков во время летнего межсезонья получит предложение от известного клуба.

Жена Руслана Ротаня дала подсказку о том, в какой команде может продолжить карьеру тренер.

Марта Костюк снова оказалась в эпицентре скандала из-за российской спортсменки.