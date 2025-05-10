Яремчук заинтересовал сразу несколько клубов Серии А

Роман Яремчук с первым трофеем в Греции. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может уйти из греческого "Олимпиакоса" в конце нынешнего сезона. Тренерский штаб готов отпустить футболиста, который так и не стал лидером команды.

В услугах Яремчука заинтересованы как минимум две команды из чемпионата Италии, сообщает Tutto Mercato.

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Сезон 2024/2025 оказался непростым для Романа Яремчука. Главный тренер Хосе Луис Мендилибар неоднократно критиковал украинца и говорил, что ждал от форварда более результативной игры. Однако опытный футболист провел в составе греческой команды 31 матч, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что ждет Яремчука в новом сезоне

Контракт украинского форварда, который стал чемпионом Греции, действует до лета 2028 года, однако он может уйти из "Олимпиакоса" уже в конце сезона. К 29-летнему нападающему проявляют интерес сразу несколько команд из Италии.

Согласно информации итальянских журналистов, "Болонья", "Лацио" и "Торино" ищут форварда такого плана, как Роман Яремчук. Украинец входит в список игроков, которыми интересуются эти команды, но до официального запроса в "Олимпиакос" дело пока не дошло.

Яремчук в Греции доказал, что способен продуктивно действовать на высоком уровне. Переход в Серию А стал бы логичным продолжением карьеры: Италия любит зрелых, мощных форвардов. При правильной тактической роли, с навесами и вторым нападающим рядом, Роман способен снова выйти на прежний уровень.

Напомним, партнер Яремчука по сборной Украины может подписать контракт с "Севильей".

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