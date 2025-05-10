Яремчук зацікавив одразу декілька клубів Серії А

Роман Яремчук із першим трофеєм у Греції. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук може піти з грецького "Олімпіакоса" наприкінці нинішнього сезону. Тренерський штаб готовий відпустити футболіста, який так і не став лідером команди.

У послугах Яремчука зацікавлені щонайменше дві команди з чемпіонату Італії, повідомляє Tutto Mercato.

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Сезон 2024/2025 виявився непростим для Романа Яремчука. Головний тренер Хосе Луїс Менділібар неодноразово критикував українця і говорив, що чекав від форварда більш результативної гри. Однак досвідчений футболіст провів у складі грецької команди 31 матч, забив 9 голів та зробив 3 результативні передачі.

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Що чекає на Яремчука в новому сезоні

Контракт українського форварда, який став чемпіоном Греції, діє до літа 2028 року, проте він може піти з "Олімпіакоса" вже наприкінці сезону. До 29-річного нападника виявляють інтерес одразу кілька команд з Італії.

Згідно з інформацією італійських журналістів, "Болонья", "Лаціо" та "Торіно" шукають форварда такого плану, як Роман Яремчук. Українець входить до списку гравців, якими цікавляться ці команди, але до офіційного запиту до "Олімпіакоса" справа поки не дійшла.

Яремчук у Греції довів, що здатен продуктивно діяти на високому рівні. Перехід до Серії А став би логічним продовженням кар'єри: Італія любить зрілих, потужних форвардів. За правильної тактичної ролі, з навісами й другим нападником поруч, Роман здатен знову вийти на колишній рівень.

Нагадаємо, партнер Яремчука по збірній України може підписати контракт із "Севільєю".

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