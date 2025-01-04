Магнус Карлсен женится — фото невесты

Норвежский шахматист Магнус Карлсен. Фото: instagram.com/magnus_carlsen

В спортивном мире, похоже, в ближайшее время станет больше женатых знаменитостей. На этот раз речь о шахматах.

Лидер мирового рейтинга по шахматам, лучший шахматист планеты Магнус Карлсен планирует жениться на своей девушке Виктории Мэлоун, пишет VG.

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Впервые Карлсен и Мэлоун публично появились вместе в феврале 2024 года на турнире по шахматам в Германии. Спустя почти год дело дошло до свадьбы.

Магнус Карлсен с будущей женой. Фото: Maria Emelianova/Chess.com

Что известно о будущей жене Карлсена

Виктория Мэлоун выросла в норвежском Осло. Ее отец — американец, а мать — норвежка. Ей 26 лет.

Как пишут СМИ, девушка некоторое время прожила в Сингапуре. С самого начала отношений с Карлсеном она сопровождает его на многих турнирах.

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