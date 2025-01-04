Магнус Карлсен одружується — фото нареченої

Норвезький шахіст Магнус Карлсен. Фото: instagram.com/magnus_carlsen

У спортивному світі, схоже, найближчим часом побільшає одружених знаменитостей. Цього разу мова про шахи.

Лідер світового рейтингу з шахів, найкращий шахіст планети Магнус Карлсен планує одружитись зі своєю дівчиною Вікторією Мелоун, пише VG.

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Вперше Карлсен та Мелоун публічно з'явились разом у лютому 2024 року на турнірі з шахів в Німеччині. Через майже рік справа дійшла до весілля.

Магнус Карлсен з майбутньою дружиною. Фото: Maria Emelianova/Chess.com

Що відомо про майбутню дружину Карлсена

Вікторія Мелоун виросла в норвезькому Осло. Її батько — американець, а мати — норвежка. Їй 26 років.

Як пишуть ЗМІ, дівчина певний час прожила у Сінгапурі. З самого початку відносин з Карлсеном вона супроводжує його на багатьох турнірах.

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