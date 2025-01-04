Магнус Карлсен одружується — фото нареченої

Найкращий шахіст світу одружується — який вигляд має наречена
У спортивному світі, схоже, найближчим часом побільшає одружених знаменитостей. Цього разу мова про шахи.
Лідер світового рейтингу з шахів, найкращий шахіст планети Магнус Карлсен планує одружитись зі своєю дівчиною Вікторією Мелоун, пише VG.
Вперше Карлсен та Мелоун публічно з'явились разом у лютому 2024 року на турнірі з шахів в Німеччині. Через майже рік справа дійшла до весілля.
Що відомо про майбутню дружину Карлсена
Вікторія Мелоун виросла в норвезькому Осло. Її батько — американець, а мати — норвежка. Їй 26 років.
Як пишуть ЗМІ, дівчина певний час прожила у Сінгапурі. З самого початку відносин з Карлсеном вона супроводжує його на багатьох турнірах.
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