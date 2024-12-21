Ганна Калюжна – фото дружини гравця збірної України, яка залишалася загадкою

Гарна та тендітна — як виглядає дружина новачка збірної Калюжного
Для родини Калюжних погано розпочався день 20 грудня. Внаслідок російської ракетної атаки згорів їхній автомобіль.
Користувалася машиною дружина Івана Ганна, з якою вас хоче познайомити портал «Новини.LIVE».
Ганна поки чоловік будує кар'єру далеко від сім'ї, в "Олександрії", активно займається дочкою та соціальними мережами. На цю мить у дівчини в Instagram 24,2 тисячі фоловерів.
Ганна створила з Іваном щасливу родину
Раніше Ганна займалася танцями, де мала нагороди світового та континентального рівня.
2020-го року Ганна вийшла заміж за Калюжного, а потім у пари народилася дочка Олівія.
Якщо аналізувати соцмережі Ганни, то впадає у вічі, що вона любить фото зі своєю дочкою і обожнює подорожувати.
Зазначимо, що цього сезону Калюжний дебютував за збірну України і провів за команду чотири матчі.
Цього сезону УПЛ Калюжний у 16 матчах за "Олександрію" забив гол і зробив асист. У 26-річного гравця 30 червня 2025 закінчується контракт, який він не хоче продовжувати.
Нагадаємо, перуанський форвард "Динамо" став батьком української доньки своєї дівчини.
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