Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гарна та тендітна — як виглядає дружина новачка збірної Калюжного arrow

Гарна та тендітна — як виглядає дружина новачка збірної Калюжного

21 грудня 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ганна Калюжна – фото дружини гравця збірної України, яка залишалася загадкою
Ганна Калюжна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Для родини Калюжних погано розпочався день 20 грудня. Внаслідок російської ракетної атаки згорів їхній автомобіль.

Користувалася машиною дружина Івана Ганна, з якою вас хоче познайомити портал «Новини.LIVE».

Читайте також:

Ганна поки чоловік будує кар'єру далеко від сім'ї, в "Олександрії", активно займається дочкою та соціальними мережами. На цю мить у дівчини в Instagram 24,2 тисячі фоловерів.

Ганна Калюжна
Іван, Олівія та Ганна Калюжні. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Ганна створила з Іваном щасливу родину

Раніше Ганна займалася танцями, де мала нагороди світового та континентального рівня.

2020-го року Ганна вийшла заміж за Калюжного, а потім у пари народилася дочка Олівія.

Ганна Калюжна
Ганна Калюжна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Якщо аналізувати соцмережі Ганни, то впадає у вічі, що вона любить фото зі своєю дочкою і обожнює подорожувати.

Зазначимо, що цього сезону Калюжний дебютував за збірну України і провів за команду чотири матчі.

Ганна Калюжна
Ганна Калюжна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Цього сезону УПЛ Калюжний у 16 матчах за "Олександрію" забив гол і зробив асист. У 26-річного гравця 30 червня 2025 закінчується контракт, який він не хоче продовжувати.

Нагадаємо, перуанський форвард "Динамо" став батьком української доньки своєї дівчини.

Раніше дружина Іллі Забарного показала, як створила сімейний затишок в Англії.

Дочка власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна показала новонародженого сина — батьком дитини є футболіст клубу.

футбол родина краса дружини футболістів Іван Калюжний

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:58 Топ-5 кінострічок про аварію на ЧАЕС, які варто переглянути

08:56 У Катарі публічно "стратили" авто горе-водія, який порушував ПДР

08:45 Переплачена субсидія — хто повертатиме гроші державі у 2025 році

08:29 У Львові судили чоловіка за помсту дівчині пікантним відео

08:22 У Казані безпілотник влучив у багатоповерхівку — відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:02 В Ізяславі жінка пошкодила авто ТЦК — як її вирішив покарати суд

08:01 Чи варто чекати на сніг — синоптики дали прогноз на Різдво

08:01 ЗСУ здійснили інноваційну атаку дронами по окупантах — деталі

07:46 Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині

07:43 На КПП з трьома країнами великі черги з авто — ситуація вранці

08:58 Топ-5 кінострічок про аварію на ЧАЕС, які варто переглянути

08:56 У Катарі публічно "стратили" авто горе-водія, який порушував ПДР

08:45 Переплачена субсидія — хто повертатиме гроші державі у 2025 році

08:29 У Львові судили чоловіка за помсту дівчині пікантним відео

08:22 У Казані безпілотник влучив у багатоповерхівку — відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:02 В Ізяславі жінка пошкодила авто ТЦК — як її вирішив покарати суд

08:01 Чи варто чекати на сніг — синоптики дали прогноз на Різдво

08:01 ЗСУ здійснили інноваційну атаку дронами по окупантах — деталі

07:46 Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині

07:43 На КПП з трьома країнами великі черги з авто — ситуація вранці

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня