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Красивая и хрупкая — как выглядит жена новичка сборной Калюжного

21 декабря 2024 08:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Анна Калюжная — фото жены игрока сборной Украины, которая оставалось загадкой
Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Для семьи Калюжных плохо начался день 20 декабря. В результате российской ракетной атаки сгорел их автомобиль.

Пользовалась машиной жена Ивана Анна, с которой вас хочет познакомить портал Новини.LIVE.

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Анна пока муж строит карьеру вдали от семьи, в "Александрии", активно занимается дочерью и социальными сетями. На текущий момент у девушки в Instagram 24,2 тысячи фолловеров.

Анна Калюжная
Иван, Оливия и Анна Калюжные. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Анна создала с Иваном счастливую семью

Ранее Анна занималась танцами, где у нее были награды мирового и континентального уровня.

В 2020-м году Анна вышла замуж за Калюжного, а затем у пары родилась дочь Оливия.

Анна Калюжная
Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Если анализировать соцсети Анны, то бросается в глаза, что она любит фото со своей дочерью и обожает путешествовать.

Отметим, что в текущем сезоне Калюжный дебютировал за сборную Украины и провел за команду четыре матча.

Анна Калюжная
Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

В текущем сезоне УПЛ Калюжный в 16 матчах за "Александрию" забил гол и сделал ассист. У 26-летнего игрока 30 июня 2025 года заканчивается контракт, который он не хочет продлевать.

Напомним, перуанский форвард "Динамо" стал отцом для украинской дочери своей девушки.

Ранее жена Ильи Забарного показала как создала семейный уют в Англии.

Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна показала новорожденного сына — отцом ребенка является футболист клуба.

футбол семья красота жены футболистов Иван Калюжный

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