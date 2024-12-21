Анна Калюжная — фото жены игрока сборной Украины, которая оставалось загадкой

Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Для семьи Калюжных плохо начался день 20 декабря. В результате российской ракетной атаки сгорел их автомобиль.

Пользовалась машиной жена Ивана Анна, с которой вас хочет познакомить портал Новини.LIVE.

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Анна пока муж строит карьеру вдали от семьи, в "Александрии", активно занимается дочерью и социальными сетями. На текущий момент у девушки в Instagram 24,2 тысячи фолловеров.

Иван, Оливия и Анна Калюжные. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Анна создала с Иваном счастливую семью

Ранее Анна занималась танцами, где у нее были награды мирового и континентального уровня.

В 2020-м году Анна вышла замуж за Калюжного, а затем у пары родилась дочь Оливия.

Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Если анализировать соцсети Анны, то бросается в глаза, что она любит фото со своей дочерью и обожает путешествовать.

Отметим, что в текущем сезоне Калюжный дебютировал за сборную Украины и провел за команду четыре матча.

Анна Калюжная. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

В текущем сезоне УПЛ Калюжный в 16 матчах за "Александрию" забил гол и сделал ассист. У 26-летнего игрока 30 июня 2025 года заканчивается контракт, который он не хочет продлевать.

Напомним, перуанский форвард "Динамо" стал отцом для украинской дочери своей девушки.

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