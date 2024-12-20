Герреро показал фото с ребенком известной украинской сердцеедки

Эдуардо Герреро во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" получили отпуск во время зимней паузы в чемпионате Украины. Часть игроков отправилась большой компанией в Буковель, а другие спортсмены решили провести время в семейном кругу.

Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро встречает праздники вместе с девушкой и ее ребенком, сообщает портал Новини.LIVE.

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Эдуардо Герреро встречается с Кристиной Крыжановской. Она известна как блоггер, модель и светская львица. После того как у футболиста и девушки начались отношения, появились слухи о ее прошлых романах с другими игроками "Динамо", однако Кристина легко опровергла эту информацию.

Кристина Крыжановская с подарком. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро появилась семья

Кристина Крыжановская воспитывает дочь Еву от мужчины, с которым девушка давно рассталась. Однако наличие у красавицы ребенка не смущает футболиста "Динамо". Эдуардо Герреро нашел общий язык с Евой и с удовольствием проводит время с девочкой.

Эдуардо Герреро с Евой. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

На своем закрытом аккаунте в социальной сети форвард опубликовал фотографию с ребенком и подписал ее словами "Любовь с первого взгляда". Крыжановская перепостила снимок и добавила подпись "Две мои любви".

Киевское "Динамо" проведет свой следующий матч 21 января 2025 года в Лиге Европы против "Галатасарая" в Турции.

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