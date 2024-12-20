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Лидер Динамо станет отцом для ребенка своей новой девушки

20 декабря 2024 12:03
Станислав Костюк - Редактор
Герреро показал фото с ребенком известной украинской сердцеедки
Эдуардо Герреро во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Футболисты киевского "Динамо" получили отпуск во время зимней паузы в чемпионате Украины. Часть игроков отправилась большой компанией в Буковель, а другие спортсмены решили провести время в семейном кругу. 

Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро встречает праздники вместе с девушкой и ее ребенком, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Эдуардо Герреро встречается с Кристиной Крыжановской. Она известна как блоггер, модель и светская львица. После того как у футболиста и девушки начались отношения, появились слухи о ее прошлых романах с другими игроками "Динамо", однако Кристина легко опровергла эту информацию. 

Кристина Крыжановская
Кристина Крыжановская с подарком. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро появилась семья 

Кристина Крыжановская воспитывает дочь Еву от мужчины, с которым девушка давно рассталась. Однако наличие у красавицы ребенка не смущает футболиста "Динамо". Эдуардо Герреро нашел общий язык с Евой и с удовольствием проводит время с девочкой. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро с Евой. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

На своем закрытом аккаунте в социальной сети форвард опубликовал фотографию с ребенком и подписал ее словами "Любовь с первого взгляда". Крыжановская перепостила снимок и добавила подпись "Две мои любви". 

Киевское "Динамо" проведет свой следующий матч 21 января 2025 года в Лиге Европы против "Галатасарая" в Турции. 

Напомним, Михаил Мудрик поделился версией о том, как в его крови могло оказаться запрещенное вещество. 

В Украинской Ассоциации футбола высказали мнение о том, что произойдет с Мудриком, если его вина будет доказана. 

В сборной Украины появился футболист, который испортил атмосферу в раздевалке команды из-за своего высокомерного поведения. 

спорт футбол Динамо жены футболистов Эдуардо Герреро

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