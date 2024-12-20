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Лідер Динамо стане батьком для дитини своєї нової дівчини

20 грудня 2024 12:03
Станіслав Костюк - Редактор
Герреро показав фото з дитиною відомої української серцеїдки
Едуардо Герреро під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Футболісти київського "Динамо" отримали відпустку під час зимової паузи у чемпіонаті України. Частина гравців вирушила великою компанією до Буковеля, а інші спортсмени вирішили провести час у сімейному колі.

Форвард "Динамо" Едуардо Герреро зустрічає свята разом із дівчиною та її дитиною, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Едуардо Герреро зустрічається з Крістіною Крижановською. Вона відома як блогер, модель та світська левиця. Після того, як у футболіста та дівчини почалися стосунки, з'явилися чутки про її минулі романи з іншими гравцями "Динамо", проте Крістіна легко спростувала цю інформацію.

Христина Крижанівська
Крістіна Крижановська із подарунком. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро з'явилася родина

Крістіна Крижановська виховує доньку Єву від чоловіка, з яким дівчина давно розлучилася. Однак наявність у красуні дитини не бентежить футболіста "Динамо". Едуардо Герреро порозумівся з Євою й із задоволенням проводить час з дівчинкою.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро з Євою. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

На своєму закритому обліковому записі в соціальній мережі форвард опублікував фотографію з дитиною і підписав її словами "Кохання з першого погляду". Крижановська перепостила знімок і додала підпис "Два моїх кохання".

Київське "Динамо" проведе свій наступний матч 21 січня 2025 року у Лізі Європи проти "Галатасарая" у Туреччині.

Нагадаємо, Михайло Мудрик поділився версією про те, як у його крові могла опинитися заборонена речовина.

В Українській Асоціації футболу висловили думку про те, що станеться з Мудриком, якщо його вина буде доведена.

У збірній України з'явився футболіст, який зіпсував атмосферу в роздягальні команди через свою зарозумілу поведінку.

спорт футбол Динамо дружини футболістів Едуардо Герреро

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