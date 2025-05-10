Чому Талібан заборонив шахи в Афганістані

Мирні жителі Афганістану. Фото: скріншот YouTube

Рух "Талібан" офіційно ввів заборону на шахи в Афганістані. Міністерство у справах доброчесності та запобігання пороку оголосило гру харамом — забороненою з погляду релігійних норм.

Слідом за цим було розпущено Афганську шахову федерацію, яка довгий час просувала цей інтелектуальний спорт у країні, повідомляє amu.tv.

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Рішення заборонити шахи підтверджує прагнення "Талібану" до посилення контролю над культурним і спортивним життям країни. Шахи, які вважалися однією з найважливіших ігор для розвитку логічного мислення, тепер потрапили під удар, що викликало занепокоєння в суспільстві.

Сучасні шахи. Фото: скріншот YouTube

Заборона вдарила по культурі та освіті

Цей крок став продовженням серії обмежень, накладених талібами на культурну та спортивну діяльність. Раніше під заборону потрапили музичні виступи, кіносеанси та інші форми дозвілля, які "Талібан" вважає несумісними з їхнім трактуванням ісламських норм. Тепер шахи, одна з найдавніших та найбільш шанованих інтелектуальних ігор, опинилися поза законом.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість з приводу нової заборони. Експерти та правозахисні організації наголошують, що такі заходи обмежують права та свободи громадян, позбавляють молодь можливості розвивати критичне мислення і збіднюють культурний простір країни.

Попри загрозу покарання, деякі афганські шахісти та любителі продовжують займатися грою в приватному порядку. Міжнародні організації закликають "Талібан" переглянути рішення та дозволити громадянам Афганістану вільно займатися інтелектуальними видами спорту.

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