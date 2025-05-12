Дружина Шевченка показала, який вид спорту любить її син не менше за футбол

Андрій Шевченко з дружиною та старшим сином. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка продемонструвала несподівану фотографію своїх синів. Колишня модель Крістен Пазік показала, яким видом спорту окрім футболу захоплюються її діти.

Архівне фото за участю Крістіана та Райдера Шевченко з'явилося на сторінці Крістен Пазік в Instagram.

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Старший син Андрія Шевченка та Крістен Пазік не тільки займається футболом, а і є гравцем юнацької збірної України. Однак йому подобаються й інші види спорту. Молодий 18-річний хлопець захоплюється ще й шахами.

Сини Андрія Шевченка. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Спортивні успіхи Крістіана Шевченка

На світлині, якою поділилася дружина президента УАФ, зображені двоє з чотирьох синів зоряної пари: Крістіан і 11-річний Райдер. Старший грає з молодшим у шахи.

Крістен уточнила, що Крістіан зараз відновлюється після матчу. Можливо, йдеться про поєдинок молодіжного складу "Вотфорда" проти "Манчестер Сіті", який відбувся в рамках півфіналу Юнацького кубка Англії. Тоді команда українця поступилася.

Крістіан і Райдер Шевченко. Фото: instagram.com/kristenpazik/

Цікаво, що історія кохання Андрія Шевченка та Крістен Пазік почалася на початку 2000-х. Вони познайомилися, коли Андрій виступав за "Мілан". Пара зіграла весілля 2004 року та відтоді не розлучалася. Пара виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Александра та Райдера-Габріеля.

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