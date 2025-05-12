Динамо відпустить одразу двох українських гравців улітку 2025 року

Матвій Пономаренко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" планує посилити склад під час літнього трансферного міжсезоння. Тренерський штаб команди дасть шанс проявити себе молодим гравцям.

У "Динамо" є першочергові завдання, якими клуб уже займається, повідомили журналісти "ТаТоТаке".

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Олександр Яцик на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Інші зміни в "Динамо"

Відразу декілька футболістів нинішнього складу "Динамо" підуть в оренду. Першим кандидатом є Максим Брагару, який влітку минулого року прийшов у столичний клуб з одеського "Чорноморця", але так й не зумів виграти конкуренцію за місце в основному складі київської команди.

Максим Брагару (праворуч) під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Є два клуби, які претендують на Брагару. Першим із них є ЛНЗ. Цю команду тренує Роман Григорчук, який працював із гравцем "Динамо" в "Чорноморці". Але не відомо, чи збереже наставник свою роботу в клубі з Черкас після закінчення сезону. Другим варіантом для Брагару є "Полісся", де розуміють, що Максим може закрити одразу три позиції на полі.

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Також у "Динамо" працюють над продовженням контракту молодого форварда Матвія Пономаренка, який претендує на місце в основному складі команди на наступний сезон. Його чинна угода завершується в січні 2026 року, і клуби з Португалії, Бельгії, Іспанії та Англії вже претендують на результативного футболіста.

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