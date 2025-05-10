Дружина Де Брюйне розкрила, в який закордонний клуб перейде Кевін

Кевін Де Брюйне під час матчу. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Дружина Кевіна де Брюйне прибула з офіційним візитом до Неаполя. Вона збирається оцінити умови для можливого переїзду сім'ї.

Мішель де Брюйне розглядає житло в місті, що робить імовірність переходу півзахисника в "Наполі" максимально високою, повідомляє Tutto Mercato.

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Після закінчення сезону Кевін Де Брюйне стане вільним агентом та залишить "Манчестер Сіті", де провів десять сезонів. Бельгієць, попри вік і травми, має намір залишитися на топрівні й не розглядає варіант від'їзду в чемпіонати за межами Європи.

Кевін та Мішель Де Брюйне. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Новий варіант для лідера "Манчестер Сіті"

Особливу привабливість для Де Брюйне представляє проєкт Антоніо Конте, який будує команду для боротьби за Скудетто. "Наполі" пропонує гравцеві дворічний контракт, що повністю відповідає його амбіціям продовжити кар'єру на найвищій європейській сцені.

Вибір Мішель на користь Неаполя може стати фінальним аргументом у переговорах. Якщо сім'я дасть зелене світло, Де Брюйне з високою ймовірністю поповнить лави "партенопейців", посиливши їхній центр поля і додавши досвіду в боротьбі за титули.

Відхід із "Сіті" знаменує завершення важливої епохи в кар'єрі Кевіна, однак перехід до "Наполі" дає шанс продовжити перебування на топрівні та поповнити колекцію трофеїв.

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