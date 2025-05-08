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Головна Спорт Де Брюйне влітку може перейти до головного конкурента Ман Сіті

Де Брюйне влітку може перейти до головного конкурента Ман Сіті

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Дата публікації: 8 травня 2025 20:56
Кевін Де Брюйне може перейти в Ліверпуль або Наполі після відходу з Сіті
Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters

Лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне раніше оголосив, що залишить команду влітку. Тож різні джерела сватають 33-річного ветерана в інші топові клуби.

Відомий інсайдер Джанлука ді Марціо назвав два клуби, які претендують на Де Брюйне.

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Хто зацікавлений у Де Брюйне

За інформацією джерела, в Англії в Де Брюйне зацікавлений головний конкурент "Манчестер Сіті" і чинний чемпіон країни "Ліверпуль". Складно сприйняти як до такого трансферу поставляться вболівальники і керівництво "Сіті".

Також в Італії Де Брюйне цікавий "Наполі", який йде до чемпіонства в Серії А, випереджаючи "Інтер" на три очки.

Неаполітанці розраховують, що Де Брюйне зацікавить можливість грати в одній команді з партнером по збірній Ромелу Лукаку.

У поточному сезоні Де Брюйне в 36 матчах забив шість м'ячів і зробив дев'ять асистів.

Нагадаємо, дружина Руслана Ротаня натякнула на плани чоловіка після кар'єри в "Олександрії".

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футбол Манчестер Сіті Ліверпуль Наполі Кевін Де Брюйне
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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