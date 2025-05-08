Кевін Де Брюйне може перейти в Ліверпуль або Наполі після відходу з Сіті

Де Брюйне влітку може перейти до головного конкурента Ман Сіті
Лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне раніше оголосив, що залишить команду влітку. Тож різні джерела сватають 33-річного ветерана в інші топові клуби.
Відомий інсайдер Джанлука ді Марціо назвав два клуби, які претендують на Де Брюйне.
Хто зацікавлений у Де Брюйне
За інформацією джерела, в Англії в Де Брюйне зацікавлений головний конкурент "Манчестер Сіті" і чинний чемпіон країни "Ліверпуль". Складно сприйняти як до такого трансферу поставляться вболівальники і керівництво "Сіті".
Також в Італії Де Брюйне цікавий "Наполі", який йде до чемпіонства в Серії А, випереджаючи "Інтер" на три очки.
Неаполітанці розраховують, що Де Брюйне зацікавить можливість грати в одній команді з партнером по збірній Ромелу Лукаку.
У поточному сезоні Де Брюйне в 36 матчах забив шість м'ячів і зробив дев'ять асистів.
Нагадаємо, дружина Руслана Ротаня натякнула на плани чоловіка після кар'єри в "Олександрії".
Лондонський "Челсі" планує повернути центрбека Антоніо Рюдігера з мадридського "Реала".
Мадридський "Реал" ухвалив рішення про те, щоб Карло Анчелотті залишив клуб.
Наставник "Динамо" Олександр Шовковський може залишитися без роботи.
Читайте Новини.LIVE!