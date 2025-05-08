Кевин Де Брюйне может перейти в Ливерпуль или Наполи после ухода из Сити

Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters

Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне ранее объявил, что покинет команду летом. Поэтому различные источники сватают 33-летнего ветерана в другие топовые клубы.

Известный инсайдер Джанлука ди Марцио назвал два клуба, претендующих на Де Брюйне.

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Кто заинтересован в Де Брюйне

По информации источника, в Англии в Де Брюйне заинтересован главный конкурент "Манчестер Сити" и действующий чемпион страны "Ливерпуль". Сложно воспринять как к такому трансферу отнесутся болельщики и руководство "Сити".

Также в Италии Де Брюйне интересен "Наполи", который идет к чемпионству в Серии А, опережая "Интер" на три очка.

Неаполитанцы рассчитывают, что Де Брюйне заинтересует возможность играть в одной команде с партнером по сборной Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Де Брюйне в 36 матчах забил шесть мячей и сделал девять ассистов.

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