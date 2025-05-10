Жена Де Брюйне раскрыла, в какой зарубежный клуб перейдет Кевин

Кевин Де Брюйне во время матча. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Жена Кевина де Брюйне прибыла с официальным визитом в Неаполь. Она собирается оценить условия для возможного переезда семьи.

Мишель де Брюйне рассматривает жилье в городе, что делает вероятность перехода полузащитника в "Наполи" максимально высокой, сообщает Tutto Mercato.

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После окончания сезона Кевин Де Брюйне станет свободным агентом и покинет "Манчестер Сити", где провел десять сезонов. Бельгиец, несмотря на возраст и травмы, намерен остаться на топ-уровне и не рассматривает вариант отъезда в чемпионаты за пределами Европы.

Кевин та Мишель Де Брюйне. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Новый вариант для лидера "Манчестер Сити"

Особую привлекательность для Де Брюйне представляет проект Антонио Конте, который строит команду для борьбы за Скудетто. "Наполи" предлагает игроку двухлетний контракт, что полностью отвечает его амбициям продолжить карьеру на высшей европейской сцене.

Выбор Мишель в пользу Неаполя может стать финальным аргументом в переговорах. Если семья даст зеленый свет, Де Брюйне с высокой вероятностью пополнит ряды "партенопейцев", усилив их центр поля и добавив опыт в борьбе за титулы.

Уход из "Сити" знаменует завершение важной эпохи в карьере Кевина, однако переход в "Наполи" дает шанс продлить пребывание на топ-уровне и пополнить коллекцию трофеев.

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