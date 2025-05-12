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Динамо вернет воспитанника и отпустит двух украинских игроков

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Дата публикации 12 мая 2025 09:50
Динамо отпустит сразу двух украинских игроков летом 2025 года
Матвей Пономаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" планирует усилить состав во время летнего трансферного межсезонья. Тренерский штаб команды даст шанс проявить себя молодым игрокам. 

У "Динамо" есть первоочередные задачи, которыми клуб уже занимается, сообщили журналисты "ТаТоТаке". 

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Полузащитник Александр Яцык поедет на предсезонный сбор "Динамо". Наставник "бело-синих" Александр Шовковский будет наблюдать за работой 22-летнего игрока, который проводит нынешний сезон на правах аренды в "Заре". 

Александр Яцык
Александр Яцык на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Другие изменения в "Динамо"

Сразу несколько футболистов нынешнего состава "Динамо" уйдут в аренду. Первым кандидатом является Максим Брагару, который летом прошлого года пришел в столичный клуб из одесского "Черноморца", но так и не сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе киевской команды. 

Максим Брагару
Максим Брагару (справа) во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Есть два клуба, который претендуют на Брагару. Первым из них является ЛНЗ. Эту команду тренирует Роман Григорчук, который работал с игроком "Динамо" в "Черноморце". Но не известно, сохранит ли наставник свою работу в клубе из Черкасс после окончания сезона. Вторым вариантом для Брагару является "Полесье", где понимают, что Максим может закрыть сразу три позиции на поле. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также в "Динамо" работают над продлением контракта молодого форварда Матвея Пономаренко, который претендует на место в основном составе команды на следующем сезоне. Его действующее соглашение завершается в январе 2026 года, и клубы из Португалии, Бельгии, Испании и Англии уже претендуют на результативного футболиста. 

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спорт футбол Динамо Максим Брагару
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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