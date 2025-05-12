Динамо отпустит сразу двух украинских игроков летом 2025 года

Матвей Пономаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" планирует усилить состав во время летнего трансферного межсезонья. Тренерский штаб команды даст шанс проявить себя молодым игрокам.

У "Динамо" есть первоочередные задачи, которыми клуб уже занимается, сообщили журналисты "ТаТоТаке".

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Александр Яцык на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Другие изменения в "Динамо"

Сразу несколько футболистов нынешнего состава "Динамо" уйдут в аренду. Первым кандидатом является Максим Брагару, который летом прошлого года пришел в столичный клуб из одесского "Черноморца", но так и не сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе киевской команды.

Максим Брагару (справа) во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Есть два клуба, который претендуют на Брагару. Первым из них является ЛНЗ. Эту команду тренирует Роман Григорчук, который работал с игроком "Динамо" в "Черноморце". Но не известно, сохранит ли наставник свою работу в клубе из Черкасс после окончания сезона. Вторым вариантом для Брагару является "Полесье", где понимают, что Максим может закрыть сразу три позиции на поле.

Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также в "Динамо" работают над продлением контракта молодого форварда Матвея Пономаренко, который претендует на место в основном составе команды на следующем сезоне. Его действующее соглашение завершается в январе 2026 года, и клубы из Португалии, Бельгии, Испании и Англии уже претендуют на результативного футболиста.

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