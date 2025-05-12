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Жена игрока сборной Украины разделась, чтобы показать "фишку"

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Дата публикации 12 мая 2025 07:25
Жена Сыча из Карпат поразила внешностью и стильными фото в Instagram
Анастасия Сыч. Фото: instagram.com/anastasiia_ssych

У правого защитника сборной Украины и львовских "Карпат" Алексея Сыча не только есть футбольный талант. Он также очень хорошо выбрал своего любимого человека.

Жена Сыча Анастасия сразу привлекает мужские взгляды, передает портал Новини.LIVE.

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Анастасия активно ведет свои социальные сети. Только в Instagram у девушки 10,3 тысяч фолловеров.

Анастасия Сыч
Анастасия Сыч. Фото: instagram.com/anastasiia_ssych

Как выглядит жена Сыча

Анастасия имеет выразительную и привлекательную внешность. У нее обычно длинные, прямые волосы, которые обычно имеют естественный светло-русый оттенок.

Лицо жены Сыча характеризуется нежными чертами: высокие скулы, аккуратный нос и большие, выразительные глаза, подчеркнутые ухоженными бровями.

Анастасия Сыч
Анастасия Сыч. Фото: instagram.com/anastasiia_ssych

Анастасия имеет стройную, подтянутую фигуру, которую часто демонстрирует в стильных образах — от повседневных джинсов до элегантных платьев. Главной фишкой девушки является выдающийся бюст, который сразу привлекает внимание.

Анастасия Сыч
Анастасия Сыч. Фото: instagram.com/anastasiia_ssych

Стиль Анастасии в одежде и внешности сочетает минимализм и современные тренды, что отражает уверенность и утонченность.

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Карпаты футбол Сборная Украины по футболу жены футболистов Алексей Сыч
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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