Кроос удивил высказыванием об игре Ямаля перед Класико

Тони Кроос в 2025 году. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Бывший футболист "Реала" Тони Кроос высоко оценил игру "Барселоны" и особенно отметил Ламина Ямаля, который в этом сезоне стал одним из самых ярких игроков команды. Благодаря юному игроку каталонцы способны находить пространство и создавать опасные моменты.

Кроос заявил, что ему нравится нынешний стиль игры "Барселоны", сообщает Diario AS.

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Тони Кроос отметил, что команда Ханса-Дитера Флика демонстрирует высокий уровень как коллективного, так и индивидуального мастерства, а Ламин Ямаль стал настоящим открытием.

Немецкий полузащитник выделил, что Ламин Ямаль отличается не только дриблингом, но и умением принимать неожиданные решения, меняя темп и создавая моменты для партнеров. Это делает его особенно опасным для соперников, ведь защитникам трудно предугадать его следующие действия.

Ламин Ямаль и Рафинья. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Почему Ямаль — ключевая фигура Барселоны

По словам Крооса, Ямаль умеет находить правильный момент для паса, а не просто полагается на скорость и обводки. Это позволяет "Барселоне" ломать даже самые плотные оборонительные линии, что Кроос назвал одним из самых впечатляющих аспектов игры каталонцев.

Такая характеристика от игрока "Реала" подогревает интригу перед предстоящим "Эль Класико". Матч "Реал" — "Барселона" состоится уже в воскресенье, 11 мая, в 17:15 по киевскому времени. Он может стать решающим в борьбе за чемпионский титул в Ла Лиге, где отрыв между лидерами минимален.

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