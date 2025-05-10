Кроос здивував висловлюванням про гру Ямаля перед Класико

Тоні Кроос у 2025 році. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Колишній футболіст "Реала" Тоні Кроос високо оцінив гру "Барселони" та особливо відмітив Ламіна Ямаля, який цього сезону став одним із найяскравіших гравців команди. Завдяки юному гравцеві каталонці здатні знаходити простір та створювати небезпечні моменти.

Кроос заявив, що йому подобається нинішній стиль гри "Барселони", повідомляє Diario AS.

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Тоні Кроос зазначив, що команда Ганса-Дітера Фліка демонструє високий рівень як колективної, так і індивідуальної майстерності, а Ламін Ямаль став справжнім відкриттям.

Німецький півзахисник виокремив, що Ламін Ямаль вирізняється не лише дриблінгом, а й умінням ухвалювати неочікувані рішення, змінюючи темп та створюючи моменти для партнерів. Це робить його особливо небезпечним для суперників, адже захисникам важко передбачити його наступні дії.

Ламін Ямаль та Рафінья. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Чому Ямаль — ключова фігура Барселони

За словами Крооса, Ямаль вміє знаходити правильний момент для пасу, а не просто покладається на швидкість та гру із суперниками віч-на-віч. Це дозволяє "Барселоні" ламати навіть найщільніші оборонні лінії, що Кроос назвав одним із найбільш вражаючих аспектів гри каталонців.

Така характеристика від гравця "Реала" підігріває інтригу перед майбутнім "Ель Класіко". Матч "Реал" — "Барселона" відбудеться вже в неділю, 11 травня, о 17:15 за київським часом. Він може стати вирішальним у боротьбі за чемпіонський титул у Ла-Лізі, де відрив між лідерами мінімальний.

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