Ламін Ямаль здивував рішенням щодо свого майбутнього

Ламін Ямаль у звичайному житті. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Ламін Ямаль опинився в центрі уваги футбольного світу. Вболівальники та експерти із завмиранням серця чекають новин про те, яким буде наступний крок юного таланта.

Чутки про його майбутнє курсували ЗМІ останні місяці, і вони лише підігрівали інтерес, повідомляє Todo Fichajes.

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Цього сезону 17-річний футболіст демонструє неймовірний рівень гри й вже вважається одним із найперспективніших гравців світу. Він привернув увагу не тільки вболівальників, а й скаутів топклубів, що породило масу розмов про його подальшу кар'єру.

Паралельно в Іспанії активно обговорювали долю Ямаля після виходу "Барселони" з Ліги чемпіонів, адже півфінал проти "Інтера" став для нього однією з найяскравіших серій у сезоні. Питання залишалося одне: який вибір зробить молодий вундеркінд?

Ламін Ямаль після вильоту "Барселони" з ЛЧ. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Ямаль підписує новий контракт

Молодий футболіст досяг угоди про новий довгостроковий контракт із "Барселоною". Офіційне підписання відбудеться після його 18-річчя в липні, а термін угоди буде продовжено до 2030 року. Зарплата та сума відступних гравця значно зростуть, що відображає його статус і внесок у команду.

У цьому сезоні Ямаль провів 51 матч, забив 15 голів та зробив 22 результативні передачі у всіх турнірах. За оцінками експертів, його трансферна вартість становить 173,2 млн євро, що робить його другим найціннішим гравцем світу.

Після виходу "Барселони" з Ліги чемпіонів Алессандро Бастоні висловив захоплення Ямалем, назвавши його "монстром" й зазначивши, що в його віці мало хто здатний створювати стільки небезпечних моментів на полі.

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