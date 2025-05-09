Ламин Ямаль удивил решением по поводу своего будущего

Ламин Ямаль в обычной жизни. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Ламин Ямаль оказался в центре внимания футбольного мира. Болельщики и эксперты с замиранием сердца ждут новостей о том, каким будет следующий шаг юного таланта.

Слухи о его будущем курсировали по СМИ последние месяцы, и они лишь подогревали интерес, сообщает Todo Fichajes.

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В этом сезоне 17-летний футболист демонстрирует невероятный уровень игры и уже считается одним из самых перспективных игроков мира. Он привлек внимание не только болельщиков, но и скаутов топ-клубов, что породило массу разговоров о его дальнейшей карьере.

Параллельно в Испании активно обсуждали судьбу Ямаля после выхода "Барселоны" из Лиги чемпионов, ведь полуфинал против "Интера" стал для него одной из самых ярких серий в сезоне. Вопрос оставался один: какой выбор сделает молодой вундеркинд?

Ламин Ямаль после вылета "Барселоны" из ЛЧ. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Ямаль подписывает новый контракт

Молодой футболист достиг соглашения о новом долгосрочном контракте с "Барселоной". Официальное подписание состоится после его 18-летия в июле, а срок соглашения будет продлен до 2030 года. Зарплата и сумма отступных игрока значительно вырастут, что отражает его статус и вклад в команду.

В этом сезоне Ямаль провел 51 матч, забил 15 голов и сделал 22 результативные передачи во всех турнирах. По оценкам экспертов, его трансферная стоимость составляет 173,2 млн евро, что делает его вторым самым ценным игроком мира.

После выхода "Барселоны" из Лиги чемпионов Алессандро Бастони выразил восхищение Ямалем, назвав его "монстром" и отметив, что в его возрасте мало кто способен создавать столько опасных моментов на поле.

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