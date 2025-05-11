Верняев отреагировал на сальто игрока Динамо U-17 и хочет их тренировать

Олег Верняев. Фото: instagram.com/verniaiev13

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев давно является болельщиком донецкого "Шахтера". Однако, на этот раз его заинтересовала игра "Динамо" U-17,

На один из эпизодов матча 17-го тура Элит-лиги ДЮФЛУ "Динамо" U-17 — "Полесье" U-17 (4:1) Верняев отреагировал в Instagram.

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Что вызвало реакцию Верняева

В матче на 66-й минуте произошел тяжелый эпизод. Игрок киевского "Динамо" Всеволод Чалый забил четвертый гол команды. Во время празднования он попытался выполнить сальто, но неудачно приземлился на голову, что вызвало беспокойство у болельщиков. Позже стало известно, что травму футболист не получил.

Комментарий Олега Верняева. Фото: скриншот

Верняев отреагировал на это празднование на фан-странице "Динамо". Олег выразил надежду, что с Чалым все в порядке.

Также гимнаст с юмором предложил научить игрока правильно выполнять сальто, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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