Гимнаст Верняев объяснил, почему хочет стать героем шоу Холостяк

Олег Верняев (в центре) с Жаном Беленюком и Александром Усиком. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Один из самых титулованных гимнастов Украины Олег Верняев откровенно признался в том, что мечтает принять участие в популярном телевизионном проекте. Речь идет о шоу "Холостяк".

Верняев хотел бы стать главным героем нового сезона шоу, о чем сообщил в интервью на YouTube-канале "Вкусно&Душевно с Размиком".

Читайте также:

Один из самых титулованных спортсменов Украины Олег Верняев заявил, что его интересует участие в новом сезоне популярного шоу "Холостяк". По словам 31-летнего олимпийского чемпиона, он не состоит в отношениях, но мечтает найти свою "вторую половинку".

Верняев хотел бы получить новый опыт и обрести любовь на глазах миллионов соотечественников. Олимпиец, который активно популяризирует этот вид спорта, уверен, что участие в шоу "Холостяк" помогло бы ему привлечь к занятиям гимнастикой много молодых украинцев.

Олег Верняев в молодости. Фото: УНИАН

Что известно о Верняеве

Спортсмен родился в Донецке и с детства занимался гимнастикой. Он начал завоевывать медали в 2013 году. Олег Верняев был чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. В 2016 году спортсмен привез золотую и серебряную олимпийские медали из Рио-де-Жанейро.

Олег Верняев в хорошей форме. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Главным героем 13 сезона "Холостяка" был бывший военнослужащий Александр "Терен" Будько, который уже разошелся с девушкой, ставшей его возлюбленной на проекте. Создатели шоу заявляли, что планируют новый сезон, но пока не известно, кто станет его героем.

Напомним, Сергей Ребров вернул в сборную Украины Андрея Ярмоленко — что это решение принесет команде.

В ближайшее время у "сине-желтых" может смениться главный тренер — известно, что повлияет на эту ситуацию.

В истории сборной Украины по биатлону был свой золотой период — вспоминаем, что стало с его главными творцами.

Француз Рафаэль Пуаре и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален еще недавно были главными звездами биатлона — чем они сейчас занимаются.