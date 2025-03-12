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Олимпийский призер хочет стать героем нового сезона шоу Холостяк

12 марта 2025 14:12
Иван Крутогоров - Редактор
Гимнаст Верняев объяснил, почему хочет стать героем шоу Холостяк
Олег Верняев (в центре) с Жаном Беленюком и Александром Усиком. Фото: instagram.com/verniaiev13/
Иван Крутогоров - Редактор

Один из самых титулованных гимнастов Украины Олег Верняев откровенно признался в том, что мечтает принять участие в популярном телевизионном проекте. Речь идет о шоу "Холостяк". 

Верняев хотел бы стать главным героем нового сезона шоу, о чем сообщил в интервью на YouTube-канале "Вкусно&Душевно с Размиком".

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Один из самых титулованных спортсменов Украины Олег Верняев заявил, что его интересует участие в новом сезоне популярного шоу "Холостяк". По словам 31-летнего олимпийского чемпиона, он не состоит в отношениях, но мечтает найти свою "вторую половинку". 

Верняев хотел бы получить новый опыт и обрести любовь на глазах миллионов соотечественников. Олимпиец, который активно популяризирует этот вид спорта, уверен, что участие в шоу "Холостяк" помогло бы ему привлечь к занятиям гимнастикой много молодых украинцев. 

Олег Верняев
Олег Верняев в молодости. Фото: УНИАН

Что известно о Верняеве 

Спортсмен родился в Донецке и с детства занимался гимнастикой. Он начал завоевывать медали в 2013 году. Олег Верняев был чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. В 2016 году спортсмен привез золотую и серебряную олимпийские медали из Рио-де-Жанейро. 

Олег Верняев
Олег Верняев в хорошей форме. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Главным героем 13 сезона "Холостяка" был бывший военнослужащий Александр "Терен" Будько, который уже разошелся с девушкой, ставшей его возлюбленной на проекте. Создатели шоу заявляли, что планируют новый сезон, но пока не известно, кто станет его героем. 

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