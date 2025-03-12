Гімнаст Верняєв пояснив, чому хоче стати героєм шоу Холостяк

Олег Верняєв (у центрі) з Жаном Беленюком і Олександром Усиком. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Один із найтитулованіших гімнастів України Олег Верняєв відверто зізнався в тому, що мріє взяти участь у популярному телевізійному проєкті. Йдеться про шоу "Холостяк".

Верняєв хотів би стати головним героєм нового сезону шоу, про що повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Вкусно&Душевно з Размиком".

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Один із найтитулованіших спортсменів України Олег Верняєв заявив, що його цікавить участь у новому сезоні популярного шоу "Холостяк". За словами 31-річного олімпійського чемпіона, він не перебуває у стосунках, але мріє знайти свою "другу половинку".

Верняєв хотів би отримати новий досвід і знайти кохання на очах мільйонів співвітчизників. Олімпієць, який активно популяризує цей вид спорту, впевнений, що участь у шоу "Холостяк" допомогла б йому залучити до занять гімнастикою багато молодих українців.

Олег Верняєв у молодості. Фото: УНІАН

Що відомо про Верняєва

Спортсмен народився в Донецьку і з дитинства займався гімнастикою. Він почав завойовувати медалі у 2013 році. Олег Верняєв був чемпіоном світу та семиразовим чемпіоном Європи. У 2016 році спортсмен привіз золоту і срібну олімпійські медалі з Ріо-де-Жанейро.

Олег Верняєв у хорошій формі. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Головним героєм 13 сезону "Холостяка" був колишній військовослужбовець Олександр "Терен" Будько, який уже розійшовся з дівчиною, що стала його коханою на проєкті. Творці шоу заявляли, що планують новий сезон, але поки не відомо, хто стане його героєм.

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