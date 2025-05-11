Верняєв відреагував на сальто гравця Динамо U-17 і хоче їх тренувати

Олімпійський чемпіон поглузував над футболістом Динамо
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв давно є уболівальником донецького "Шахтаря". Однак, цього разу його зацікавила гра "Динамо" U-17,
На один із епізодів матчу 17-го туру Еліт-ліги ДЮФЛУ "Динамо" U-17 — "Полісся" U-17 (4:1) Верняєв відреагував в Instagram.
Що викликало реакцію Верняєва
У матчі на 66-й хвилині стався важкий епізод. Гравець київського "Динамо" Всеволод Чалий забив четвертий гол команди. Під час святкування він спробував виконати сальто, але невдало приземлився на голову, що викликало занепокоєння в уболівальників. Пізніше стало відомо, що травму футболіст не отримав.
Верняєв відреагував на це святкування на фан-сторінці "Динамо". Олег висловив сподівання, що з Чалим усе гаразд.
Також гімнаст з гумором запропонував навчити гравця правильно виконувати сальто, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
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