Верняєв відреагував на сальто гравця Динамо U-17 і хоче їх тренувати

Олег Верняєв. Фото: instagram.com/verniaiev13

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв давно є уболівальником донецького "Шахтаря". Однак, цього разу його зацікавила гра "Динамо" U-17,

На один із епізодів матчу 17-го туру Еліт-ліги ДЮФЛУ "Динамо" U-17 — "Полісся" U-17 (4:1) Верняєв відреагував в Instagram.

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Що викликало реакцію Верняєва

У матчі на 66-й хвилині стався важкий епізод. Гравець київського "Динамо" Всеволод Чалий забив четвертий гол команди. Під час святкування він спробував виконати сальто, але невдало приземлився на голову, що викликало занепокоєння в уболівальників. Пізніше стало відомо, що травму футболіст не отримав.

Коментар Олега Верняєва. Фото: скриншот

Верняєв відреагував на це святкування на фан-сторінці "Динамо". Олег висловив сподівання, що з Чалим усе гаразд.

Також гімнаст з гумором запропонував навчити гравця правильно виконувати сальто, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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