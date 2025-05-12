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Реал выставил на трансфер Лунина, есть потенциальный покупатель

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Дата публикации 12 мая 2025 09:25
Лунин готовится к переезду в известный английский клуб
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипера мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина ждет новый вызов. Через несколько месяцев он попрощается со столицей Испании и продолжит карьеру в АПЛ. 

Клуб из английской Премьер-лиги уже ведет переговоры по трансферу вратаря с "Реалом", сообщает DefensaCentral

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Украинец всерьез рассматривает уход. Несмотря на яркие индивидуальные моменты, стабильной игровой практики в "Реале" он по-прежнему не получает. Ситуация вряд ли изменится после прихода в клуб Хаби Алонсо, который уже попросил президента "бланкос" купить нового вратаря. 

На фоне внутренней конкуренции и ограниченного доверия тренерского штаба, украинец стремится найти команду, где сможет стать первым номером. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Где будет играть Лунин

Главным претендентом на подписание украинца называют амбициозный клуб из английской Премьер-лиги. Трансфер рассматривается как стратегическое усиление, а инициатором перехода выступает лично главный тренер команды. Руководство "Реала" не будет чинить препятствий и оценивает трансфер в сумму от 20 до 25 миллионов евро. Последнее слово за самим Андреем, который взвешивает плюсы возможного переезда. 

В нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей, четырежды сыграв "на ноль" и оформив один ассист. Несмотря на эти заслуги, украинец чувствует, что его потенциал способен раскрыться в команде, где он будет не запасным, а лидером. Именно это может стать решающим аргументом в пользу смены команды летом. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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