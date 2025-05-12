Лунін готується до переїзду у відомий англійський клуб

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

На голкіпера мадридського "Реала" та збірної України Андрія Луніна чекає новий виклик. Через декілька місяців він попрощається зі столицею Іспанії та продовжить кар'єру в АПЛ.

Клуб з англійської Прем'єр-ліги вже веде переговори щодо трансферу воротаря з "Реалом", повідомляє DefensaCentral.

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Українець всерйоз розглядає відхід. Попри яскраві індивідуальні моменти, стабільної ігрової практики в "Реалі" він, як і раніше, не отримує. Ситуація навряд чи зміниться після приходу в клуб Хабі Алонсо, який уже попросив президента "бланкос" купити нового воротаря.

На тлі внутрішньої конкуренції та обмеженої довіри тренерського штабу, українець прагне знайти команду, де зможе стати першим номером.

Андрій Лунін у воротах "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Де гратиме Лунін

Головним претендентом на підписання українця називають амбітний клуб з англійської Прем'єр-ліги. Трансфер розглядається як стратегічне посилення, а ініціатором переходу виступає особисто головний тренер команди. Керівництво "Реала" не чинитиме перешкод і оцінює трансфер у суму від 20 до 25 мільйонів євро. Останнє слово за самим Андрієм, який зважує плюси можливого переїзду.

У нинішньому сезоні Лунін провів 12 матчів, чотири рази зігравши "на нуль" і оформивши один асист. Попри ці заслуги, українець відчуває, що його потенціал здатен розкритися в команді, де він буде не запасним, а лідером. Саме це може стати вирішальним аргументом на користь зміни команди влітку.

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