Шахтар підписав Лукаса Захору — що відомо про молодого таланта

Лукас Захора у збірній Хорватії. Фото: Instagram

Літнє міжсезоння 2025 року обіцяє стати "гарячим" для багатьох українських команд. За кілька тижнів до закінчення сезону донецький "Шахтар" уже почав працювати на трансферному ринку.

"Гірники" запросили в команду гравця, який може стати однією із зірок європейського футболу, повідомив Telegram-канал "Inside UPL".

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Досі не відомо, хто тренуватиме "Шахтар" у наступному сезоні. Однак донецька команда вже підсилює склад. Стало відомо про трансфер 18-річного хорватського вінгера Лукаса Захори. Клуб навіть офіційно не презентував новачка, хоча він уже числиться у складі.

Лукас Захора під час матчу. Фото: Instagram

Хто такий Захора

Трансфер просував особисто спортивний директор Дарійо Срна. Він вважає молодого хорватського гравця одним із найперспективніших талантів Хорватії.

Попри вік, Лукас уже провів 20 матчів та забив два м'ячі на дорослому рівні за клуб другої хорватської ліги "НК Дубрава". Для 18-річного гравця це суттєве досягнення.

Поки невідомо, коли Лукас Захора дебютує за першу команду "Шахтаря", але в клубі на нього явно роблять ставку в довгостроковій перспективі.

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