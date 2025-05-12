Шахтер подписал Лукаса Захору — что известно о молодом таланте

Лукас Захора в сборной Хорватии. Фото: Instagram

Летнее межсезонье 2025 года обещает стать "горячим" для многих украинских команд. За несколько недель до окончания сезона донецкий "Шахтер" уже начал работать на трансферном рынке.

"Горняки" пригласили в команду игрока, который может стать одной из звезд европейского футбола, сообщил Telegram-канал "Inside UPL".

Реклама

Читайте также:

До сих пор не известно, кто будет тренировать "Шахтер" в следующем сезоне. Однако донецкая команда уже усиливает состав. Стало известно о трансфере 18-летнего хорватского вингера Лукаса Захоры. Клуб даже официально не презентовал новичка, хотя он уже числится в составе.

Лукас Захора во время матча. Фото: Instagram

Кто такой Захора

Трансфер продвигал лично спортивный директор Дарио Срна. Он считает молодого хорватского игрока одним из самых перспективных талантов Хорватии.

Несмотря на возраст, Лукас уже провел 20 матчей и забил два мяча на взрослом уровне за клуб второй хорватской лиги "НК Дубрава". Для 18-летнего игрока это существенно достижение.

Пока неизвестно, когда Лукас Захора дебютирует за первую команду "Шахтера", но в клубе на него явно делают ставку в долгосрочной перспективе.

Напомним, украинский сборник продолжит выступления в составе одного из наиболее амбициозных клубов Англии.

Появилась информация о переговорах донецкого "Шахтера" и причинах, по которым Марино Пушич все еще занимает пост главного тренера.

Андрей Ярмоленко принял решение о дальнейшем этапе своей карьеры по завершении контракта с "Динамо".

Киевский клуб готовится к насыщенной трансферной кампании: планируются как продажи, так и приобретения игроков.