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Главная Спорт Ярмоленко продлит контракт с Динамо, но есть нюанс

Ярмоленко продлит контракт с Динамо, но есть нюанс

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Дата публикации 12 мая 2025 12:07
Ярмоленко останется в Динамо и получит новую роль
Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущее Андрея Ярмоленко в киевском "Динамо" постепенно проясняется. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, ветеран не спешит завершать карьеру.

Влияние Ярмоленко внутри клуба выходит далеко за пределы футбольного поля, и он продолжит играть важную роль в жизни команды и после окончания сезона, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Руководство "Динамо" готово продлить контракт с 35-летним футболистом еще на один год. Но соглашение будет содержать особую оговорку: если после первой части следующего сезона Ярмоленко почувствует, что не справляется физически, он сможет досрочно завершить карьеру без обязательств перед клубом. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко с болельщиками "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ярмоленко будет работать в новой роли 

Уже сейчас ветеран "Динамо" участвует в принятии кадровых решений. В частности, именно он поддержал трансфер нового колумбийского вингера Анхеля Торреса, который будет его прямым конкурентом по позиции. Он активно взаимодействует с селекционным отделом клуба и входит в неформальный круг лиц, с которыми советуются братья Суркисы перед важными решениями. 

Фактически Ярмоленко выполняет функции играющего спортивного директора. Его опыт, авторитет и влияние делают его ключевой фигурой внутри "Динамо", а не просто игроком, выходящим на поле. В команде рассчитывают, что он поможет в адаптации новичков и сохранит баланс в раздевалке, особенно в условиях перестройки состава.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 30 матчей за киевский клуб, отметившись 10 голами и одной результативной передачей. 

Напомним, Юрий Вернидуб может возглавить ЛНЗ уже летом — руководство клуба рассматривает его как приоритетного кандидата на должность главного тренера.

Андрей Лунин близок к переходу в английский клуб, где рассчитывает получать стабильную игровую практику в основе.

Донецкий "Шахтер" рискует потерять серьезную сумму в случае преждевременного расторжения контракта с Марино Пушичем.

В киевском "Динамо" стартовала активная подготовка к летнему трансферному окну — клуб планирует заметно усилить состав.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Андрей Ярмоленко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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