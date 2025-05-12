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Кривбасс может остаться без тренера — что известно

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Дата публикации 12 мая 2025 11:02
ЛНЗ может заменить Григорчука на Вернидуба — что известно
Тренер Юрий Вернидуб во время матча. Фото: УНИАН

Криворожский "Кривбасс" рискует потерять одного из идеологов развития команды. Появилась информация, что главный тренер Юрий Вернидуб может летом возглавить ЛНЗ. 

Руководство ЛНЗ может принять решение о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Романом Григорчуком. Фаворитом на эту должность стал 59-летний Юрий Вернидуб, который уже опроверг эту информацию. Тем не менее слухи частично могут подтвердиться. 

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Юрий Вернидуб наблюдает за игрой "Кривбасса". Фото: УНИАН

Что ждет Вернидуба, Кривбасс и ЛНЗ 

В последнее время криворожский клуб переживает не лучшие времена. "Кривбасс" находится в сложной финансовой ситуации и не может укрепить состав так, как хотелось бы тренерскому штабу. К тому же, существует вероятность переноса домашних матчей команды из Кривого Рога. 

"Переход в ЛНЗ — это то, на что заслуживает Вернидуб. Ему надо тренировать финансово стабильную команду, где есть условия для нормальной работы. "Кривбасс" в последнее время не является таким клубом. В ЛНЗ больше возможностей, которые помогут Вернидубу построить амбициозный проект", — заявил журналист Михаил Смоловой. 

Его коллега Михаил Спиваковский добавил, что история с переходом Юрия Вернидуба в ЛНЗ не соответствует действительности. Клуб и главный тренер примут решение о дальнейшем сотрудничестве сразу после окончания нынешнего сезона.  

Напомним, в "Динамо" Киев планируют активную трансферную кампанию летом и уже начали подготовку.

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спорт футбол тренер Юрий Вернидуб Кривбасс ЛНЗ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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