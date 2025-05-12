ЛНЗ может заменить Григорчука на Вернидуба — что известно

Тренер Юрий Вернидуб во время матча. Фото: УНИАН

Криворожский "Кривбасс" рискует потерять одного из идеологов развития команды. Появилась информация, что главный тренер Юрий Вернидуб может летом возглавить ЛНЗ.

Руководство ЛНЗ может принять решение о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Романом Григорчуком. Фаворитом на эту должность стал 59-летний Юрий Вернидуб, который уже опроверг эту информацию. Тем не менее слухи частично могут подтвердиться.

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Что ждет Вернидуба, Кривбасс и ЛНЗ

В последнее время криворожский клуб переживает не лучшие времена. "Кривбасс" находится в сложной финансовой ситуации и не может укрепить состав так, как хотелось бы тренерскому штабу. К тому же, существует вероятность переноса домашних матчей команды из Кривого Рога.

"Переход в ЛНЗ — это то, на что заслуживает Вернидуб. Ему надо тренировать финансово стабильную команду, где есть условия для нормальной работы. "Кривбасс" в последнее время не является таким клубом. В ЛНЗ больше возможностей, которые помогут Вернидубу построить амбициозный проект", — заявил журналист Михаил Смоловой.

Его коллега Михаил Спиваковский добавил, что история с переходом Юрия Вернидуба в ЛНЗ не соответствует действительности. Клуб и главный тренер примут решение о дальнейшем сотрудничестве сразу после окончания нынешнего сезона.

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