Какая судьба ждет Пушича и кто возглавит Шахтер

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Одной из главных интриг второй половины сезона 2024/2025 является вопрос о новом главном тренере донецкого "Шахтера". Нынешний наставник Марино Пушич почти наверняка покинет команду через несколько недель.

Руководство украинского клуба еще не сделало окончательный выбор нового специалиста, сообщает "ТаТоТаке".

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На прошлой неделе появилась информация о том, что спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна встретился в Лондоне с молодым турецким тренером Ардой Тураном. Однако журналист Михаил Спиваковский опроверг этих слухи. Он до сих пор настаивает на том, что переговоров в столице Великобритании не было. Но нельзя исключать, что турецкий наставник все же появится в Украине.

Кто может возглавить "Шахтер"

По версии Спиваковского, в списке специалистов, которые интересуют "горняков", не менее пяти кандидатов. В этом списке только один украинец — Руслан Ротань, но он не является приоритетным кандидатом для донецкого клуба.

Марино Пушич и Дарио Срна. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Дарио Срна точно не является кандидатом на должность нового главного тренера "Шахтера". Хорватский специалист не стремится браться за эту работу.

Немаловажно и то, что "горнякам" придется заплатить большую компенсацию Марино Пушичу за досрочное увольнение. Однако в услугах этого специалиста заинтересованы другие клубы, и в случае ухода Пушича в один из них "Шахтеру" не придется платить неустойку.

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