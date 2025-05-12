Яка доля чекає на Пушича і хто очолить Шахтар

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Однією з головних інтриг другої половини сезону 2024/2025 є питання про нового головного тренера донецького "Шахтаря". Нинішній наставник Маріно Пушич майже напевно залишить команду за кілька тижнів.

Керівництво українського клубу ще не зробило остаточного вибору нового фахівця, повідомляє "ТаТоТаке".

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Минулого тижня з'явилася інформація про те, що спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна зустрівся в Лондоні з молодим турецьким тренером Ардою Тураном. Однак журналіст Михайло Співаковський спростував ці чутки. Він досі наполягає на тому, що переговорів у столиці Великої Британії не було. Але не можна виключати, що турецький наставник все ж з'явиться в Україні.

Хто може очолити "Шахтар"

За версією Співаковського, у списку фахівців, які цікавлять "гірників", не менше п'яти кандидатів. У цьому списку тільки один українець — Руслан Ротань, але він не є пріоритетним кандидатом для донецького клубу.

Маріно Пушич та Даріо Срна. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Дарійо Срна точно не є кандидатом на посаду нового головного тренера "Шахтаря". Хорватський фахівець не прагне братися за цю роботу.

Важливо й те, що "гірникам" доведеться заплатити чималу компенсацію Маріно Пушичу за дострокове звільнення. Однак у послугах цього фахівця зацікавлені інші клуби, і в разі переходу Пушича в один із них "Шахтарю" не доведеться платити неустойку.

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