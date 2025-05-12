ЛНЗ може замінити Григорчука на Вернидуба — що відомо

Тренер Юрій Вернидуб під час матчу. Фото: УНІАН

Криворізький "Кривбас" ризикує втратити одного з ідеологів розвитку команди. З'явилася інформація, що головний тренер Юрій Вернидуб може влітку очолити ЛНЗ.

Керівництво ЛНЗ може прийняти рішення про дострокове припинення співпраці з головним тренером Романом Григорчуком. Фаворитом на цю посаду став 59-річний Юрій Вернидуб, який уже спростував цю інформацію. Проте чутки частково можуть підтвердитися.

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Що чекає на Вернидуба, Кривбас та ЛНЗ

Останнім часом криворізький клуб переживає не найкращі часи. "Кривбас" перебуває у складній фінансовій ситуації й не може зміцнити склад так, як хотілося б тренерському штабу. До того ж існує ймовірність перенесення домашніх матчів команди з Кривого Рогу.

"Перехід у ЛНЗ — це те, на що заслуговує Вернидуб. Йому треба тренувати фінансово стабільну команду, де є умови для нормальної роботи. "Кривбас" останнім часом не є таким клубом. У ЛНЗ більше можливостей, які допоможуть Вернидубу побудувати амбітний проєкт", — заявив журналіст Михайло Смоловий.

Його колега Михайло Співаковський додав, що історія з переходом Юрія Вернидуба в ЛНЗ не відповідає дійсності. Клуб та головний тренер ухвалять рішення про подальшу співпрацю одразу після закінчення нинішнього сезону.

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