Ярмоленко залишиться в Динамо та отримає нову роль

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Майбутнє Андрія Ярмоленка в київському "Динамо" поступово прояснюється. Попри вік та проблеми зі здоров'ям, ветеран не поспішає завершувати кар'єру.

Вплив Ярмоленка всередині клубу виходить далеко за межі футбольного поля, і він продовжить відігравати важливу роль у житті команди й після закінчення сезону, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Андрій Ярмоленко з уболівальниками "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ярмоленко працюватиме в новій ролі

Уже зараз ветеран "Динамо" бере участь в ухваленні кадрових рішень. Зокрема, саме він підтримав трансфер нового колумбійського вінгера Анхеля Торреса, який буде його прямим конкурентом за позицією. Він активно взаємодіє із селекційним відділом клубу та входить до неформального кола осіб, з якими радяться брати Суркіси перед важливими рішеннями.

Фактично Ярмоленко виконує функції граючого спортивного директора. Його досвід, авторитет та вплив роблять його ключовою фігурою всередині "Динамо", а не просто гравцем, який виходить на поле. У команді розраховують, що він допоможе в адаптації новачків та збереже баланс у роздягальні, особливо в умовах перебудови складу.

У поточному сезоні Ярмоленко провів 30 матчів за київський клуб, відзначившись 10 голами й однією результативною передачею.

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