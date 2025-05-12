Ломаченко став батьком втретє — як це вплине на його кар'єру

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Український боксер Василь Ломаченко знову став батьком. Про щасливу подію стало відомо в травні 2025 року — спортсмен разом із дружиною Оленою, майстром спорту з акробатики, привітали в родині третю дитину.

Подробиці про дату народження та стать малюка пара поки не розкриває, повідомляє BoxingScene.

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Василь Ломаченко та його дружина Олена вже виховують двох дітей, сина Анатолія та доньку Вікторію. Близькі зазначають, що сім'я Ломаченка завжди була міцною і згуртованою, а поява третьої дитини стала радісною та довгоочікуваною подією. Попри публічність, спортсмен рідко ділиться особистими моментами, вважаючи за краще зберігати приватність.

Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скріншот YouTube

Сім'я та спорт: як зміниться фокус

Поки невідомо, як вплине ця подія на подальшу кар'єру Василя. Нагадаємо, його останній бій відбувся навесні 2024 року. Тоді Ломаченко завоював титули IBF та IBO в легкій вазі. Відтоді він не виходив на ринг, і майбутні плани боксера залишаються предметом здогадок і обговорень.

За інформацією від близьких до команди джерел, Ломаченко може взяти паузу та присвятити більше часу родині. Проте повністю завершувати кар'єру спортсмен поки що не планує. Усе залежатиме від особистої мотивації та стану здоров'я.

На рахунку Ломаченка 21 професійний бій: 18 перемог (12 з них нокаутом) та 3 поразки. У його активі також два золота Олімпійських ігор і чемпіонські титули в трьох вагових категоріях. Історія з новим поповненням у родині може стати початком нової глави — як у житті, так і в кар'єрі.

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