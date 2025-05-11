Мураталья переміг Абдулаєва в бою за титул IBF й битиметься з Ломаченком

Визначився наступний суперник Ломаченка
На Pechanga Arena в Сан-Дієго, США, відбувся великий боксерський турнір. В головній події американець Реймонд Мураталья зустрівся з росіянином Зауром Абдуллаєвим.
На кону поєдинку був титул тимчасового чемпіона IBF, повідомив портал Новини.LIVE.
Наразі повноцінний чемпіонський титул IBF знаходиться у українця Василя Ломаченка.
É a vez da nobre arte, combatente! 🥊— Combate (@combate) May 11, 2025
O americano Raymond Muratalla venceu o russo Zaur Abdullaev por decisão unânime, garantiu seu cartel invicto (agora com 23 vitórias) e faturou o título interino dos leves.#BoxeNoCombate pic.twitter.com/m817qhekrD
Мураталья проти Абдулаєва
Мураталья домінував на старті, використовуючи швидкість, зміну стійок і джеби. Такий перебіг подій був очікуваний, оскільки росіянин часто віддає початок бою.
Абдуллаєв прокинувся в п’ятому раунді, влучивши кросом, але не зміг переломити хід бою. Росіянин намагався контратакувати, але поступався в тоннажі ударів. Мураталья ефективно працював аперкотами та хуками по корпусу, особливо в чемпіонських раундах.
Абдуллаєв пішов ва-банк у 12-му раунді, але запізнився. Мураталья здобув перемогу з рахунком 118-110, 119-109, 119-109.
Для Муратальї ця перемога стала 23-ю в кар’єрі. При цьому у нього 17 нокаутів. Раніше американець не програвав.
Абдулаєв отримав другу поразку при 20 перемога, з яких 12 дострокових.
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