Араухо може піти з Барселони, ним незадоволені гравці

Ансу Фаті (ліворуч), Рональд Араухо та Рафінья. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

У каталонській "Барселоні" розгорається конфлікт навколо центрального захисника Рональда Араухо. Багато гравців клубу незадоволені діями уругвайця.

Керівництво клубу може виставити футболіста на трансфер, повідомляє AS.

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Причиною конфлікту в "Барселоні" стала серія помилок 26-річного захисника в матчах минулого і нинішнього сезону. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння каталонців, стали дії Рональда Араухо в півфіналі Ліги чемпіонів проти "Інтера". Тренер Ганс-Дітер Флік всерйоз розглядають можливість продажу гравця вже цього літа.

Критика на адресу уругвайця лунає не тільки від тренерів та вболівальників, а й усередині команди. Ще в січні Араухо висловлював бажання покинути клуб, але тоді угода зірвалася через травму Іньїго Мартінеса. Попри продовження контракту до 2031 року, сторони домовилися переглянути ситуацію наприкінці сезону.

Рональд Араухо після фіналу Кубка Іспанії. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Гравці підтримують продаж Араухо

Частина футболістів "Барселони" підтримує ідею розставання з Араухо, вважаючи, що його стиль гри не підходить під тактичну схему Фліка з високою лінією оборони. Ця думка посилила внутрішні розбіжності в команді й лише прискорила обговорення його майбутнього.

Клуб готовий розглядати пропозиції за Араухо в розмірі близько 65 млн євро. Виручені кошти планується використати для посилення складу - у пріоритеті трансфери Жоана Гарсії, Марка Пубілля та Адемоли Лукмана.

Таким чином, попри статус капітана й одного з лідерів, Рональд Араухо може покинути "Барселону" вже в найближче трансферне вікно. Керівництво та тренерський штаб уже почали підготовку до можливих змін у лінії оборони.

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