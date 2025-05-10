Араухо может уйти из Барселоны, им недовольны игроки

Ансу Фати (слева), Рональд Араухо и Рафинья. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

В каталонской "Барселоне" разгорается конфликт вокруг центрального защитника Рональда Араухо. Многие игроки клуба недовольны действиями уругвайца.

Руководство клуба может выставить футболиста на трансфер, сообщает AS.

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Причиной конфликта в "Барселоне" стала серия ошибок 26-летнего защитника в матчах прошлого и нынешнего сезона. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения каталонцев, стали действия Рональда Араухо в полуфинале Лиги чемпионов против "Интера". Тренер Ханс-Дитер Флик всерьез рассматривают возможность продажи игрока уже этим летом.

Критика в адрес уругвайца звучит не только от тренеров и болельщиков, но и внутри команды. Еще в январе Араухо выражал желание покинуть клуб, но тогда сделка сорвалась из-за травмы Иньиго Мартинеса. Несмотря на продление контракта до 2031 года, стороны договорились пересмотреть ситуацию в конце сезона.

Рональд Араухо после финала Кубка Испании. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Игроки поддерживают продажу Араухо

Часть футболистов "Барселоны" поддерживает идею расставания с Араухо, считая, что его стиль игры не подходит под тактическую схему Флика с высокой линией обороны. Это мнение усилило внутренние разногласия в команде и лишь ускорило обсуждение его будущего.

Клуб готов рассматривать предложения за Араухо в размере около 65 млн евро. Вырученные средства планируется использовать для усиления состава — в приоритете трансферы Жоана Гарсии, Марка Пубилля и Адемолы Лукмана.

Таким образом, несмотря на статус капитана и одного из лидеров, Рональд Араухо может покинуть "Барселону" уже в ближайшее трансферное окно. Руководство и тренерский штаб уже начали подготовку к возможным изменениям в линии обороны.

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