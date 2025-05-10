Шовковський може піти з Динамо через конфлікт із Суркісом

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" може розпочати наступний сезон з іншим тренером навіть у тому разі, якщо стане чемпіоном України. Доля Олександра Шовковського залишається невизначеною.

І справа не тільки в тому, що клуб досі не продовжив контракт із головним тренером, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Керівництво "Динамо" не в захваті від манери гри київської команди в нинішньому сезоні. Братам Суркісам, згідно з інформацією журналіста, не подобається прагматичний стиль виступу "біло-синіх". Але президента клубу повністю влаштовують результати команди, тому нинішній головний тренер зберігає свою посаду.

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Що буде з Шовковським

Саме результати є тим індикатором, який визначає термін роботи 50-річного наставника в команді. За два тури до фінішу сезону "Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці. "Біло-сині" випереджають "Олександрію" на 5 очок, хоча підопічні Руслана Ротаня мають поєдинок у запасі.

Однак Ігор Бурбас повідомив, що і в роздягальні столичної команди є проблеми. Гравці клубу хочуть ближчої комунікації з Шовковським.

"Не всі футболісти "Динамо" в захваті від підвищеного егоцентризму та відстороненості тренера", — заявив журналіст.

Однак у тому разі, якщо "Динамо" зуміє за підсумками сезону завоювати й чемпіонат, і Кубок України, з Шовковським можуть продовжити контракт на кілька років.

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