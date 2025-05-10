Шовковский может уйти из Динамо из-за конфликта с Суркисом

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" может начать следующий сезон с другим тренером даже в том случае, если станет чемпионом Украины. Судьба Александра Шовковского остается неопределенной.

И дело не только в том, что клуб до сих пор не продлил контракт с главным тренером, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Руководство "Динамо" не в восторге от манеры игры киевской команды в нынешнем сезоне. Братьям Суркиса, согласно информации журналиста, не нравится прагматичный стиль выступления "бело-синих". Но президента клуба полностью устраивают результаты команды, потому нынешний главный тренер сохраняет свой пост.

Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что будет с Шовковским

Именно результаты являются тем индикатором, который определяет срок работы 50-летнего наставника в команде. За два тура до финиша сезона "Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Бело-синие" опережают "Александрию" на 5 очков, хотя у подопечных Руслана Ротаня есть поединок в запасе.

Однако Игорь Бурбас сообщил, что и в раздевалке столичной команды есть проблемы. Игроки клуба хотят более близкой коммуникации с Шовковским.

"Не все футболисты "Динамо" в восторге от повышенного эгоцентризма и отстраненности тренера", — заявил журналист.

Однако в том случае, если "Динамо" сумеет по итогам сезона завоевать и чемпионат, и Кубок Украины, с Шовковским могут продлить контракт на несколько лет.

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