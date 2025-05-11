Мураталья победил Абдулаева в бою за титул IBF и будет драться с Ломаченко

Бой Абдулаев — Мураталья. Фото: The Ring

На Pechanga Arena в Сан-Диего, США, состоялся большой боксерский турнир. В главном событии американец Рэймонд Мураталья встретился с россиянином Зауром Абдуллаевым.

На кону поединка был титул временного чемпиона IBF, сообщил портал Новини.LIVE.

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É a vez da nobre arte, combatente! 🥊



O americano Raymond Muratalla venceu o russo Zaur Abdullaev por decisão unânime, garantiu seu cartel invicto (agora com 23 vitórias) e faturou o título interino dos leves.#BoxeNoCombate pic.twitter.com/m817qhekrD - Combate (@combate) 11 мая 2025 г.

Мураталья против Абдулаева

Мураталья доминировал на старте, используя скорость, смену стоек и джебы. Такой ход событий был ожидаем, поскольку россиянин часто отдает начало боя.

Абдуллаев проснулся в пятом раунде, попав кроссом, но не смог переломить ход боя. Россиянин пытался контратаковать, но уступал в тоннаже ударов. Мураталья эффективно работал апперкотами и хуками по корпусу, особенно в чемпионских раундах.

Абдуллаев пошел ва-банк в 12-м раунде, но опоздал. Мураталья одержал победу со счетом 118-110, 119-109, 119-109.

Для Муратальи эта победа стала 23-й в карьере. При этом у него 17 нокаутов. Ранее американец не проигрывал.

Абдулаев получил второе поражение при 20 победа, из которых 12 досрочных.

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