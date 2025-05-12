Ломаченко стал отцом в третий раз — как это повлияет на его карьеру

Василий Ломаченко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Украинский боксер Василий Ломаченко снова стал отцом. О счастливом событии стало известно в мае 2025 года — спортсмен вместе с супругой Еленой, мастером спорта по акробатике, приветствовали в семье третьего ребенка.

Подробности о дате рождения и поле малыша пара пока не раскрывает, сообщает BoxingScene.

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Василий Ломаченко и его супруга Елена уже воспитывают двоих детей, сына Анатолия и дочь Викторию. Близкие отмечают, что семья Ломаченко всегда была крепкой и сплоченной, а появление третьего ребенка стало радостным и долгожданным событием. Несмотря на публичность, спортсмен редко делится личными моментами, предпочитая сохранять приватность.

Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Семья и спорт: как изменится фокус

Пока неизвестно, как повлияет это событие на дальнейшую карьеру Василия. Напомним, его последний бой состоялся весной 2024 года. Тогда Ломаченко завоевал титулы IBF и IBO в легком весе. С тех пор он не выходил на ринг, и будущие планы боксера остаются предметом догадок и обсуждений.

По информации от близких к команде источников, Ломаченко может взять паузу и посвятить больше времени семье. Тем не менее полностью завершать карьеру спортсмен пока не планирует. Все будет зависеть от личной мотивации и состояния здоровья.

На счету Ломаченко 21 профессиональный бой: 18 побед (12 из них нокаутом) и 3 поражения. В его активе также два золота Олимпийских игр и чемпионские титулы в трех весовых категориях. История с новым пополнением в семье может стать началом новой главы — как в жизни, так и в карьере.

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