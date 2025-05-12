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Боксер Ломаченко вновь стал отцом — подробности

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Дата публикации 12 мая 2025 14:01
Ломаченко стал отцом в третий раз — как это повлияет на его карьеру
Василий Ломаченко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Украинский боксер Василий Ломаченко снова стал отцом. О счастливом событии стало известно в мае 2025 года — спортсмен вместе с супругой Еленой, мастером спорта по акробатике, приветствовали в семье третьего ребенка. 

Подробности о дате рождения и поле малыша пара пока не раскрывает, сообщает BoxingScene

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Василий Ломаченко и его супруга Елена уже воспитывают двоих детей, сына Анатолия и дочь Викторию. Близкие отмечают, что семья Ломаченко всегда была крепкой и сплоченной, а появление третьего ребенка стало радостным и долгожданным событием. Несмотря на публичность, спортсмен редко делится личными моментами, предпочитая сохранять приватность. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Семья и спорт: как изменится фокус 

Пока неизвестно, как повлияет это событие на дальнейшую карьеру Василия. Напомним, его последний бой состоялся весной 2024 года. Тогда Ломаченко завоевал титулы IBF и IBO в легком весе. С тех пор он не выходил на ринг, и будущие планы боксера остаются предметом догадок и обсуждений. 

По информации от близких к команде источников, Ломаченко может взять паузу и посвятить больше времени семье. Тем не менее полностью завершать карьеру спортсмен пока не планирует. Все будет зависеть от личной мотивации и состояния здоровья. 

На счету Ломаченко 21 профессиональный бой: 18 побед (12 из них нокаутом) и 3 поражения. В его активе также два золота Олимпийских игр и чемпионские титулы в трех весовых категориях. История с новым пополнением в семье может стать началом новой главы — как в жизни, так и в карьере. 

Напомним, киевское "Динамо" собирается отдать одного из футболистов в аренду и продлить контракт с молодой звездой. 

Андрей Ярмоленко продолжит играть за "Динамо", а после этого займет в клубе важную должность. 

Стала известна причина, по которой донецкий "Шахтер" до сих пор не отправил в отставку Марино Пушича. 

Андрей Лунин получил выгодное предложение от клуба, который регулярно участвует в евротурнирах. 

спорт семья бокс Василий Ломаченко WBO
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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