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Мужчины сошли с ума от форм девушки игрока Динамо — видео

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Дата публикации 14 мая 2025 07:36
Девушка Волошина Елизавета Кандыба поразила мужчин своими фото из спортзала
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Молодой вингер киевского "Динамо" Назарий Волошин не радует своей игрой болельщиков клуба. При этом, их удивляет своей красотой его девушка Елизавета Кандыба.

Девушка футболиста продолжает публиковать свои интересные фото в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее Кандыба в соцсетях публиковала более откровенные публикации. Однако, после их распространения в СМИ девушка стала скромнее.

Сейчас Елизавета в основном радует мужчин своими аппетитными формами во время тренировок в спортзале, где она любит стретчинг и йогу.

При этом фигуру девушки, которая старше своего парня на шесть лет, подчеркивает стильный облегающий костюм. В нем видно, насколько идеальные формы у Кандыбы.

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футбол Динамо жены футболистов Назарий Волошин Елизавета Кандыба
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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