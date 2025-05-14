Девушка Волошина Елизавета Кандыба поразила мужчин своими фото из спортзала

Мужчины сошли с ума от форм девушки игрока Динамо — видео
Молодой вингер киевского "Динамо" Назарий Волошин не радует своей игрой болельщиков клуба. При этом, их удивляет своей красотой его девушка Елизавета Кандыба.
Девушка футболиста продолжает публиковать свои интересные фото в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.
Елизавета активно ведет свои соцсети, где ей удалось собрать 17,1 тысяч фолловеров.
Волошин встречается с красавицей
Ранее Кандыба в соцсетях публиковала более откровенные публикации. Однако, после их распространения в СМИ девушка стала скромнее.
Сейчас Елизавета в основном радует мужчин своими аппетитными формами во время тренировок в спортзале, где она любит стретчинг и йогу.
При этом фигуру девушки, которая старше своего парня на шесть лет, подчеркивает стильный облегающий костюм. В нем видно, насколько идеальные формы у Кандыбы.
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